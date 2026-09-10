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Investigan lavado de activos

Clan familiar es investigado por ofrecer logística a delincuentes: así fue el operativo para dar con los 12 detenidos

La investigación comenzó luego de que cinco hombres con armas largas se refugiaran en una casa para escapar de la Policía. A partir de allí, los efectivos descubrieron que el clan familiar proveía de autos, armas y drogas a delincuentes. Mirá las imágenes.

Videos cedidos a Subrayado. Investigación comenzó tras esta persecución y escondite de los sospechosos.

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Fotos: Jefatura de Policía de Montevideo.&nbsp;

Fotos: Jefatura de Policía de Montevideo. 

En once allanamientos, la Policía detuvo a 12 personas en varios barrios de Montevideo. El objetivo de la Brigada de Delitos Automotores es desbaratar un clan familiar que, según la investigación, se dedica al tráfico de armas y también provee de logística a delincuentes para que cometan delitos; por ejemplo, les ofrecen drogas y vehículos.

Subrayado accedió a detalles de la investigación, que comenzó el pasado 29 de agosto. Ese sábado, efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas vigilaban de forma discreta una boca de drogas ubicada en el límite de los barrios Peñarol y Colón. Estando allí, llegaron cinco hombres con armas largas que cargaron en una camioneta Volkswagen Nivus, se subieron y se fueron.

Encubiertos, los policías siguieron el vehículo hasta que, en Aparicio Saravia y Coronel Raíz, interceptaron a los sospechosos, quienes les apuntaron. Los efectivos repelieron, también disparando. La persecución siguió hasta que los cinco delincuentes se bajaron de la camioneta y, apuntándoles a los efectivos con las armas largas, corrieron e ingresaron en una casa, donde se atrincheraron.

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Esa secuencia quedó registrada en cámaras de vigilancia a las que accedió Subrayado donde se ve a los cinco correr con las armas, saltar el muro de la vivienda e ingresar.

Finalmente, con un equipo de negociadores, los cinco terminaron entregándose y fueron arrestados.

Había información previa

Fotos: Jefatura de Policía de Montevideo.

Fotos: Jefatura de Policía de Montevideo.

Ese episodio derivó en una investigación más grande: la Brigada de Delitos Automotores tenía información respecto a una familia que provee armas, drogas y vehículos robados a delincuentes.

Los investigadores creen que esa familia y otros delincuentes a quienes les proveían de esa logística incurrieron también en el delito de lavados de activos.

Con esa información, los policías de Automotores hicieron este miércoles 11 allanamientos y detuvieron a 12 personas que, presuntamente, están involucradas en proveer de armas, drogas y vehículos a delincuentes, además del lavado de activos.

El procedimiento permitió incautar tres vehículos —uno de ellos de alta gama— chalecos antibalas, una pistola, un laboratorio para clonar autos robados, dinero, droga, municiones y celulares que serán periciados para continuar con la investigación. Los detenidos, entre quienes hay, al menos, dos adolescentes, están a disposición de la Fiscalía de 12.° turno.

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