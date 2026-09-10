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DE 6 A 15 AÑOS

MSP planifica nueva jornada de vacunación masiva contra el meningococo a niños y adolescentes

La ministra Cristina Lustemberg dijo que aún no está la fecha y recordó que los bebés de 2, 4, 12 y 15 meses se vacunan sin agenda. En tanto, de 6 a 15 años se inocula con agenda.

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) planifica una nueva jornada de vacunación masiva en el marco de la campaña contra el meningococo. La ministra Cristina Lustemberg dijo que aún no está la fecha.

La jerarca estimuló a las familias a vacunar a niños y adolescentes de entre 6 y 15 años, y destacó la adhesión de la población a la campaña de inoculación contra el meningococo C. "La gente ha tenido una respuesta muy importante", aseguró.

Lustemberg recordó que a partir de 2025 se incorporó la vacuna a bebés de 2, 4, 12 y 15 meses en el esquema obligatorio e instó a vacunarlos, porque a medida que aumenta la edad en meses disminuye la cobertura. Este grupo etario puede concurrir a cualquier vacunatorio, público o privado, sin agenda para recibir su dosis.

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La ministra indicó que la vigilancia epidemiológica es constante. Además, destacó la acción de vacunar en escuelas y se busca identificar a liceos, UTU y Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción (CECAP) para acercar la vacuna a los adolescentes que se encuentren más alejados de los centros de salud.

AGENCIA DE MEDICAMENTOS

Lustemberg sostuvo que la Agencia Regulatoria de Medicamentos, aprobada por unanimidad el año pasado por el Parlamento, comenzará a funcionar en aproximadamente dos años en la órbita del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). "Uruguay tenía un debe", afirmó.

La Agencia de Vigilancia Sanitaria permitirá evaluar con mayor agilidad medicamentos, vacunas, dispositivos de uso médico y cosméticos, destacó.

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