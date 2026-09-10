Orsi sobre esencialidad en el puerto: "Es una posibilidad que siempre está, hoy jueves no creo que estén dadas las condiciones"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió al conflicto en el puerto de Montevideo, donde la empresa Katoen Natie que opera en la Terminal Cuenca del Plata y el sindicato no llegan aún a un acuerdo tras varios meses de negociación por el convenio colectivo.

Este jueves hubo una nueva reunión de las partes con el Ministerio de Trabajo y tanto desde la empresa como desde la oposición piden que el gobierno decrete esencialidad.

"Se está tratando de encontrar la salida, que como todos ustedes saben no ha sido fácil. Lo fundamental es no echarle nafta al fuego", dijo el mandatario y respondió sobre la posibilidad de aplicar la esencialidad: "Es una posibilidad que siempre está, hoy jueves no están dadas las condiciones para que lo hagamos. Veamos cómo sigue, ojalá que no".

El martes de noche el gobierno puso un plazo de 72 horas (tres días) para que las partes lleguen a un acuerdo y terminar así con el conflicto que tuvo varios días de paro que afectaron el comercio internacional de Uruguay.

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