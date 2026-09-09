"Punto azul": garita de Pocitos vuelve a ser utilizada como lugar de referencia de "policiamiento comunitario"

Histórica garita policial de Pocitos se transforma en un punto de referencia policial multipropósito. “'Es un punto azul', así lo vamos a llamar", dijo el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.

"Es un punto de anclaje y referencia para todo el patrullaje, y principalmente la estrategia que vamos a llevar adelante, con el policiamiento comunitario orientado a problemas turístico que vamos a desplegar este año", añadió.

En ese sentido, sostuvo que es parte de una nueva estrategia para la temporada.

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