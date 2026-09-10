Dos nuevos condenados en el caso del atentado a la fiscal de Corte; uno es autor intelectual del hecho

Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.

Hay dos nuevos condenados en el marco de la investigación por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Uno es el autor intelectual.

La condena del autor intelectual es a siete años y tres meses de cárcel, por los delitos de asociación para delinquir agravado en concurso fuera de la reiteración con un delito de atentado agravado en concurso formal con un delito de estrago.

El otro fue condenado a ocho años de cárcel por un delito de asociación para delinquir agravado fuera de la reiteración con un delito de atentado agravado en concurso formal con un delito de estrago (estos dos últimos en calidad de coautor ), un delito de receptación agravado como autor y un delito de incendio también como coautor.

Por este caso hasta el momento había 11 implicados y entre los condenados estaba otro autor intelectual del atentado, que fue quien eligió a los delincuentes que ingresaron a la casa de la fiscal de Corte en setiembre de 2025.

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