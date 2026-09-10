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CONFLICTO CON EL SINDICATO

TCP solicitó al Poder Ejecutivo la declaración de esencialidad de los servicios de la terminal de contenedores

La empresa pide que se "determine cuáles son las prestaciones desarrolladas en la terminal cuya interrupción puede comprometer la vida, la salud o la seguridad de las personas, la seguridad de las operaciones o la preservación sanitaria de cargas sensibles".

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Terminal Cuenca del Plata (TCP) solicitó este jueves al Poder Ejecutivo la declaración de esencialidad de los servicios de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo, por el conflicto que mantiene con el sindicato de trabajadores en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo.

En una carta dirigida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, con copia a Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Administración Nacional de Puertos (ANP), la empresa "solicita una determinación concreta y funcional de las prestaciones indispensables y de la dotación mínima necesaria para su cumplimiento, evitando extender la restricción del derecho de huelga a actividades que no reúnan los presupuestos legales correspondientes".

Para fundamentar su petición, TCP invoca normativa constitucional y legal aplicable a la empresa que presta un servicio privado de interés público. "La terminal especializada integra el recinto portuario y constituye una infraestructura relevante para el ingreso y egreso del comercio exterior. En ella confluyen actividades portuarias, aduaneras, sanitarias y de seguridad, además de la circulación de personas, vehículos, buques y mercaderías", argumenta la empresa y advierte del riesgo para las personas y los bienes ante la interrupción de las tareas.

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TCP pide que se "determine cuáles son las prestaciones desarrolladas en la terminal cuya interrupción puede comprometer la vida, la salud o la seguridad de las personas, la seguridad de las operaciones o la preservación sanitaria de cargas sensibles". En ese sentido, que establezca las prestaciones con carácter de esencial durante medidas de conflicto y que determine los turnos de emergencia, servicios mínimos y dotaciones indispensables para asegurar el efectivo mantenimiento de las prestaciones indispensables.

La empresa solicita que se dé trámite urgente a su petición "en atención a la reiteración de las medidas de conflicto y el riesgo de nuevas interrupciones". Desde el vencimiento del anterior convenio colectivo, el 31 de mayo de 2026, la empresa registra "36 días con afectaciones operativas severas, circunstancia que evidencia la prolongación y recurrencia del conflicto".

Si bien la actividad en TCP se reanudó el 8 de setiembre, "esa reanudación no elimina los prejuicios ya producidos ni hace desaparecer el riesgo cierto de nuevas interrupciones mientras persista el conflicto colectivo". Además, TCP señala que la guardia gremial definida por el sindicato resulta insuficiente para asegurar las prestaciones mínimas, que se evidencia en la formación de extensas colas de camiones con hasta 20 horas de espera para ingresar a la terminal de contenedores.

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