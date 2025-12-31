Conductor y su hija de 5 años murieron en ruta 3: el auto despistó, volcó, cayó en una alcantarilla y tomó fuego

Un siniestro de tránsito cobró la vida de una niña y de su padre, a metros del ingreso al Monumento a la Virgen, a la altura de la salida de avenida San Martín, en ruta 3, en el departamento de Paysandú .

Información primaria de Policía Caminera indica que el siniestro fue protagonizado por un auto marca Fiat Uno que al intentar tomar la ruta despistó y volcó en la margen oeste, cayendo en una alcantarilla.

A raíz del vuelco el vehículo terminó con las cuatro ruedas para arriba y se prendió fuego. El conductor murió y su hija de 4 años murieron en el lugar.

Seguí leyendo Conductor ebrio cruzó semáforo en rojo, fue perseguido por la Policía y chocó contra una casa

En el vehículo se desplazaba una familia compuesta por cuatro ocupantes, una mujer mayor de edad y otra menor que fueron trasladadas en estado grave a un centro de salud de Paysandú.

Caminera investiga las causas del siniestro de tránsito fatal.