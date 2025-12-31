RECIBÍ EL NEWSLETTER
PAYSANDÚ

Conductor y su hija de 5 años murieron en ruta 3: el auto despistó, volcó, cayó en una alcantarilla y tomó fuego

Policía Caminera informó que a raíz del vuelco, el vehículo terminó con las cuatro ruedas para arriba y se prendió fuego; investigan las causas del siniestro ocurrido a la altura del kilómetro 368.

Un siniestro de tránsito cobró la vida de una niña y de su padre, a metros del ingreso al Monumento a la Virgen, a la altura de la salida de avenida San Martín, en ruta 3, en el departamento de Paysandú.

Información primaria de Policía Caminera indica que el siniestro fue protagonizado por un auto marca Fiat Uno que al intentar tomar la ruta despistó y volcó en la margen oeste, cayendo en una alcantarilla.

A raíz del vuelco el vehículo terminó con las cuatro ruedas para arriba y se prendió fuego. El conductor murió y su hija de 4 años murieron en el lugar.

En el vehículo se desplazaba una familia compuesta por cuatro ocupantes, una mujer mayor de edad y otra menor que fueron trasladadas en estado grave a un centro de salud de Paysandú.

Caminera investiga las causas del siniestro de tránsito fatal.

PAYSANDÚ

Conductor y su hija de 5 años murieron en ruta 3: el auto despistó, volcó, cayó en una alcantarilla y tomó fuego
