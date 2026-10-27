Condenaron a un hombre que mató a otro tras una discusión en "un grupo de amigos" en Paysandú

La Justicia condenó a un hombre que asesinó de un disparo a otro en el barrio Purificación de Paysandú el pasado sábado.

El fiscal del caso, Carlos Mota, contó que la causa del homicidio fue "un problema entre un grupo de amigos de años".

Los hombres estaban jugando al truco, tomando alcohol y hubo una discusión. "Alguien fue a buscar al ofensor, hubo un desencuentro, una interpretación de que pensó que le había faltado el respeto otra persona, se armó una discusión", agregó Mota. Tras esto, el ahora condenado se fue del lugar y volvió con un arma, con el que terminó efectuando un disparo y matando a la víctima, de 58 años.

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Utilizó un rifle, calibre 22. Hubo allanamientos y el arma fue incautada.

La condena es por homicidio simple agravado por el uso de arma y la pena es de cuatro años de cárcel.

Los testigos del hecho son "familiares directos del fallecido", así como la esposa del condenado.

"También hubo una presentación voluntaria del imputado ante la autoridad policial al día siguiente del hecho, que ocurrió a las 11 de la noche del sábado y a eso de las 10 del domingo se presentó en la Seccional, cuando se enteró que la persona había fallecido" en la madrugada, añadió.