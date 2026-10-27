Imputaron por tentativa de femicidio al hombre que apuñaló a su expareja en Santa Bernardina

Un hombre de 43 años fue enviado a prisión preventiva por 180 días tras intentar matar a su expareja, una mujer de 37 años, con un arma blanca.

El hecho ocurrió sobre la medianoche del pasado sábado en el patio de la casa de la mujer en Santa Bernardina, departamento de Durazno. La mujer compartía la vivienda con su madre y su hija, una adolescente de 16 años, que no se percataron de lo ocurrido.

El hombre fue imputado por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa.

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Luego de apuñalar a la mujer, el hombre intentó quitarse la vida. La Policía lo encontró en su casa con la ropa mojada. A los efectivos le dijo que se había arrojado al río Yí con intenciones suicidas. Cuando los policías llegaron a la vivienda, había un fuerte olor a gas, porque el hombre abrió la hornallas de la cocina.

La mujer fue trasladada hasta el hospital local, donde fue operada y se encuentra estable.