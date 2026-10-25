Un hombre de 58 años fue asesinado de un disparo de arma de fuego, en la madrugada de este domingo, en el barrio Purificación III de la ciudad de Paysandú.
Un "incidente" en Paysandú terminó en asesinato: la víctima fue un hombre de 58 años y hay un sospechoso identificado
Un hombre de 58 años fue asesinado de un disparo, en la madrugada de este domingo, en Paysandú. También hubo un homicidio en Santa Lucía, Canelones.
La Policía informó que el homicidio ocurrió tras un “incidente”, aunque no brindó más detalles al respecto. Sí agregó que efectivos concurrieron al lugar y trasladaron al herido a un centro médico donde, más tarde, se constató su muerte.
Los investigadores identificaron a un hombre de 54 años como principal sospechoso; al momento, permanece prófugo.
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En la escena del crimen la Policía Científica hizo las pericias correspondientes. La Fiscalía de 3.° Turno local está a cargo de la investigación.
Este domingo de mañana ocurrió otro homicidio en Santa Lucía, departamento de Canelones; allí, la víctima de 41 años también recibió un disparo de arma de fuego.
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