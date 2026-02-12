RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRES YA FUERON CONDENADOS

Condenaron por privación de libertad y homicidio al cuarto adolescente detenido en megaoperativo del Marconi

Se dispuso como medida socioeducativa privativa de libertad su internación en dependencias del INISA por 6 años y 6 meses. Ya habían sido condenados otros tres adolescentes y un joven de 20 años, imputado.

El cuarto adolescente que había sido detenido durante los allanamientos en el megaoperativo del martes en el Marconi en el marco de la investigación de tres homicidios en el barrio fue condenado este jueves por la Justicia.

La Fiscalía de Adolescentes de 3° turno, a cargo del fiscal de Montevideo Raúl Iglesias y el fiscal adscripto Federico Fascioli, logró la condena del adolescente en proceso simplificado como autor de una infracción grave tipificada como un delito de privación de libertad especialmente agravado por la grave sevicia en concurrencia fuera de la reiteración con una infracción gravísima tipificada en la ley penal como un delito de homicidio especialmente agravado por la premeditación y muy especialmente agravado por la grave sevicia, este último en calidad de coautor, por el homicidio ocurrido el 14 de diciembre de 2025, informó la Fiscalía.

Se dispuso como medida socioeducativa privativa de libertad su internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por 6 años y 6 meses.

El miércoles, habían sido condenados los otros tres adolescentes. El fiscal de 2º turno, Pablo Rivas, logró su condena, también en proceso simplificado, por la comisión de una infracción gravísima a la ley penal tipificada como un delito de homicidio muy especialmente agravado por cometerse por impulso de brutal ferocidad, dos en calidad de autores y uno en carácter de cómplice. Deberán permanecer internados en dependencia de INISA por 5 años los autores y de 3 años y 6 meses el cómplice.

En cuanto al joven de 20 años que fue detenido en el Marconi, fue imputado por la fiscal de Homicidios de 1º turno, Sabrina Flores por un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso, en concurso formal con un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos y un delito de porte de arma de fuego por reincidente por los homicidios ocurridos el 14 de diciembre y el 5 de enero. Irá a prisión preventiva por 120 días.

