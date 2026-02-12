La Intendencia de Montevideo realizó simulacro de rescate con dron salvavidas en la playa del Cerro en el mediodía de este jueves. El aparato asiste al bañista acercándole un salvavidas mientras los guardavidas realizan el rescate.
Hacen simulacro de rescate con dron salvavidas en la Playa del Cerro
Es una prueba que está haciendo la Intendencia de Montevideo para evaluar el uso de esta tecnología.
El objetivo del simulacro es evaluar el uso de tecnología con la finalidad de mejorar los tiempos de respuesta en situaciones críticas y avanzar hacia la meta de ahogamiento cero en las playas de la capital, indicó la comuna.
De acuerdo a la Intendencia, la tecnología ya ha sido utilizada en escenarios operativos reales y fue desarrollada con participación de personal de salvamento.
El simulacro fue encabezado por la empresa española General Drones, especializada en el uso de drones para salvamento marítimo y vigilancia costera.
Desde la comuna señalaron que la tecnología busca reforzar el trabajo humano, pero no sustituirlo.
