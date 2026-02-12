Hacen simulacro de rescate con dron salvavidas en la Playa del Cerro

Simulacro de la IMM en la playa del Cerro.

La Intendencia de Montevideo realizó simulacro de rescate con dron salvavidas en la playa del Cerro en el mediodía de este jueves. El aparato asiste al bañista acercándole un salvavidas mientras los guardavidas realizan el rescate.

El objetivo del simulacro es evaluar el uso de tecnología con la finalidad de mejorar los tiempos de respuesta en situaciones críticas y avanzar hacia la meta de ahogamiento cero en las playas de la capital, indicó la comuna.

De acuerdo a la Intendencia, la tecnología ya ha sido utilizada en escenarios operativos reales y fue desarrollada con participación de personal de salvamento.

Seguí leyendo Sindicato de Conaprole convoca a un paro de 24 horas por el cierre del Centro de Distribución de Rivera

El simulacro fue encabezado por la empresa española General Drones, especializada en el uso de drones para salvamento marítimo y vigilancia costera.

Desde la comuna señalaron que la tecnología busca reforzar el trabajo humano, pero no sustituirlo.