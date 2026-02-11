RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAS PIEDRAS

Condenaron a 15 años de cárcel al hombre que asfixió y prendió fuego a una mujer tras una discusión

El crimen ocurrió el 27 de enero en una vivienda de Las Piedras. La víctima y el homicida mantenían problemas desde hace un tiempo por una supuesta deuda por trabajos de herrería.

Un hombre fue condenado a 15 años de prisión por haber asesinado a una mujer, tras discutir y asfixiar a la víctima por una supuesta deuda por trabajados de herrería que la había realizado.

El homicida, de 37 años, incendió la casa de la mujer y hurtó pertenencias de la víctima de 69 años, que vivía sola en Las Piedras.

La fiscal de Las Piedras, Bárbara Zapater, indicó que el proceso simplificado por el crimen, ocurrido en la mañana del 27 de enero, se tramitó en la mañana de este miércoles y se logró la condena del hombre por homicidio muy especialmente agravado por la incineración.

Zapater explicó que el homicida ingresó a la vivienda, en la que permaneció durante 40 minutos y luego se retiró con pertenencias de la víctima. La pericia forense determinó que la mujer murió antes del incendio, porque no había inhalado dióxido de carbono por el humo.

La víctima y el homicida tenían problemas desde hace un tiempo por unas rejas que la mujer le había encomendado al hombre. "Lo que pasó adentro de esa casa en esos 40 minutos no tenemos cómo saberlo nosotros. Sí lo sabemos por lo que él relata", indicó la fiscal.

El hombre discutió con la mujer, versión del homicida que coincide con el relato de los vecinos y familiares, por el incumplimiento en relación a la elaboración de las rejas. También coincide la forma en la que le dio muerte.

En tanto, el abogado del condenado, Rodrigo Rolón, indicó que la víctima y el homicida mantenían una deuda por un trabajo, y que el día del crimen concurrió a la casa a terminarlo y cobrar. Tuvieron una discusión, la tomó por el cuello y la asfixió. La mujer cayó sobre la cama, el hombre se asustó y prendió fuego el colchón.

La confesión del homicida hizo que se le aplicara el mínimo legal para la pena por ese delito.

