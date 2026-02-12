RECIBÍ EL NEWSLETTER
Sociedad

Sindicato de Conaprole se reunió con Ministerio de Trabajo; aguardan reunión con la empresa y tienen medidas preparadas

"Tenemos medida de paro en forma inmediata", dijo Goichea y cuestionó que la empresa haya hecho a los trabajadores elegir entre ir a otro lugar o ser despedidos.

Conaprole-planta-Rivera

El Ministerio de Trabajo convocó una instancia de diálogo este jueves, tras el anuncio de cierre de la planta de Conaprole en Rivera.

El ministro Juan Castillo sostuvo que se convocó a todas las partes, incluidos los ministerios de Ganadería e Industria, así como al sindicato y a la empresa, pero que esta última no participó. "Conversé por teléfono con el presidente de la cooperativa Conaprole, a los efectos de ver si se podía participar. Se entendió conveniente, dado la agenda que tenía, excusarse en el día de hoy, pero colocar el tema arriba de la mesa: cómo revertimos la primera de las situaciones que más impacto tiene que es el cierre definitivo de Rivera".

Castillo añadió que se discutieron "una serie de complicaciones más", pero que la prioridad está en Rivera.

Foto: Subrayado. Planta 14 de Conaprole en Rivera.
Sindicato de Conaprole convoca a un paro de 24 horas por el cierre del Centro de Distribución de Rivera

"Nosotros asumimos con la situación conflictiva en la empresa Conaprole. Se le agrega la decisión empresarial de cerrar Rivera", indicó el ministro y agregó: "La acumulación de problemas hace que hoy estemos en esta situación".

El sindicato anunció medidas inmediatas si Conaprole concreta el cierre de la planta Rivera. El Ministerio interviene para buscar una solución urgente al conflicto y espera que haya una reunión tripartita en las próximas horas.

"Nosotros tenemos el consejo nacional de delegados que está en sesión permanente esperando nuestro retorno. Naturalmente va a dejar planteadas alguna serie de medidas pero si este espacio se abre, vamos a venir a esta instancia con la misma intención de tratar de resolver la situación problemática de Rivera en primer lugar y de otros temas que venimos hace un tiempo con dificultades con Conaprole que han motivado esta serie de medidas", dijo José Goichea, dirigente sindical.

"Tenemos medida de paro en forma inmediata, porque no vamos a aceptar no solamente que se anuncia el cierre de la planta Rivera, sino que se le da un hecho imperativo, que no ocurrió el año pasado, que a los trabajadores de la planta Rivera que son 13, se les dice que el día viernes tienen que responder si van a otro lugar o serán despedidos. O sea que hay una decisión de la empresa muy dura", dijo el dirigente.

También aseguran que "Conaprole es muy complicado para avanzar en la negociación y dilata los temas".

Trabajadores advierten medidas ante posible cierre de planta Rivera

