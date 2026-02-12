Gran parte del país bajo doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió doble advertencia, naranja y amarilla, por tormentas fuertes. Informó que un frente semi-estacionario afecta el país este jueves, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas. El aviso será actualizado a las 12:15.
Para las zonas bajo advertencia naranja se prevén lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.
Advertencia naranja.
Las localidades afectadas por la advertencia naranja son:
Artigas: todo el departamento.
Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital y Tranqueras.
Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.
Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Advertencia amarilla.
En tanto, bajo advertencia amarilla se anuncian tormentas puntualmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Las localidades afectadas por la advertencia amarilla son:
Cerro Largo: Arachania, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Poblado Uruguay, Ramón Trigo y Río Branco.
Paysandú: Tambores.
Rivera: Vichadero.
Salto: Albisu, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Garibaldi, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.
Tacuarembó: Ansina, Caraguata, Clara, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Piedra Sola, Pueblo de Barro y Punta de Carretera.
