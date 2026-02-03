RECIBÍ EL NEWSLETTER
En australia

Un verdadero héroe: un adolescente de 13 años nadó 4 kilómetros para salvar a su familia

Fuertes vientos alejaron a la familia de la costa cuando hacían deportes acuáticos. El adolescente nadó hacia la costa para avisar a las autoridades. Ocurrió en Australia.

Entrevista a Austin, vía La Vanguardia.

Austin-Appelbee-adolescente-australia-credito-la-vanguardia

Austin, un adolescente de 13 años nadó en el mar durante cuatro horas para buscar ayuda para su madre y sus dos hermanos menores, después de que un temporal alejara sus kayak de la costa del sur del país.

La Policía australiana afirmó en un comunicado que “las acciones del niño de 13 años son invaluables: su determinación y valentía salvaron la vida de su madre y sus hermanos”.

La familia practicaba paddle surf y kayak en la bahía de Geographe, al sur del país, y fuertes rachas de vientos desviaron sus botes inflables.

El joven remó una pequeña distancia antes de que su kayak se inundara y después, tras la recomendación de su madre, decidió regresar a la costa para avisar y ayudar a su familia.

El joven cruzó nadando cuatro kilómetros de océano con poca luz y mal tiempo y, tras llegar a salvo a la orilla, alertó a las autoridades. Cuando los rescatistas en un helicóptero llegaron, su madre y sus hermanos estaban aferrados a una tabla de paddle surf a casi 14 kilómetros de la costa.

El joven, identificado en los medios locales como Austin, ha contado este martes su hazaña a la prensa del país, que lo calificó como «héroe».

En declaraciones a la prensa, Austin describió cómo luchó “contra un mar agitado” mientras intentaba nadar con un chaleco salvavidas puesto. Después de dos horas, se quitó del flotador para nadar mejor.

“Las olas eran enormes y no tenía chaleco salvavidas: No dejaba de pensar: ‘Sigue nadando, sigue nadando’”, dijo Austin este martes. “Y finalmente llegué a la orilla, toqué el fondo de la playa y me desplomé” contó a los medios.

Finalmente los cuatro miembros de la familia fueron atendidos por médicos, pero ninguno requirió ingreso hospitalario.

