MALDONADO

Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"

Pablo Goncálvez fue el primer asesino serial en la historia de Uruguay. Hoy “es libre” pero “solo la mención de su nombre enciende alarmas”, dijo a Subrayado una autoridad de gobierno.

A Pablo Goncálvez, la Justicia lo condenó por 3 asesinatos: los de Ana Luisa Miller y Andrea Castro en 1992, y el de María Victoria Williams en 1993.

La Policía lo encontró en un ómnibus en el que quería viajar a Brasil. Tras su detención fue procesado y estuvo 23 años y 4 meses en prisión.

Tras ser liberado en 2016, se radicó en Paraguay donde fue detenido en 2017 por porte de armas y tenencia de drogas. Cumplió su condena y recuperó la libertad en agosto de 2019.

Goncálvez reingresó al país desde Paraguay en noviembre de 2023 a través del puente de Salto Grande.

En marzo de 2024 se reportaron denuncias en Carrasco sobre un hombre que se presentaba como él, pero la Policía aclaró que se trataba de un impostor.

Su paradero era desconocido.

Según confirmó Subrayado en las últimas horas, Pablo Goncálvez está viviendo en Punta del Este. Los informantes dijeron que vive “a muy pocas cuadras de los populares dedos de Maldonado, en una vivienda de su familia”.

Para las autoridades, por su historial delictivo, “se prenden alertas”.

