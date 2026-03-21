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de 8 a 14 meses de cárcel

Condenaron con prisión a cuatro hombres por robar en la casa de la mujer asesinada en Artigas

Tres recibieron penas de hasta 14 meses de prisión por hurto agravado y el cuarto fue condenado por receptación a 8 meses de cárcel.

Foto: Subrayado. Casa donde ocurrió el femicidio en Artigas.

Foto: Subrayado. Casa donde ocurrió el femicidio en Artigas.

La Justicia de Artigas condenó en proceso abreviado a cuatro hombres que habían ingresado a la vivienda de Silvia Moreira, la mujer asesinada por su expareja en la ciudad, en la medianoche del miércoles.

Tres de los imputados fueron condenados como autores y coautores de un delito de hurto agravado por penetración de domicilio, pluriparticipación y nocturnidad, con penas de entre 10 y 14 meses de prisión efectiva. El cuarto fue condenado por receptación y deberá cumplir 8 meses de cárcel.

El robo ocurrió en la madrugada del viernes, cuando entraron a la casa ubicada en el barrio Cerro Ejido y se llevaron varios objetos. La Policía logró recuperar las pertenencias y detener a los responsables.

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Prisión preventiva por 180 días para el hombre que asesinó a su expareja en presencia de sus hijos en Artigas

El femicidio de Silvia Moreira había ocurrido horas antes en la misma vivienda. El agresor, su expareja, se presentó en la Unidad de Violencia Doméstica y de Género de la seccional 2ª, donde se entregó y aportó las armas utilizadas.

La mujer recibió un disparo de arma de fuego que comprometió la carótida y luego fue atacada con un arma blanca, según el informe forense. En la casa se encontraban los dos hijos de la pareja, de 7 y 11 años.

El hombre no tenía antecedentes penales y fue trasladado a Montevideo por razones de seguridad. La Justicia dispuso que cumpla 180 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación por homicidio muy especialmente agravado por femicidio y por haber sido cometido en presencia de menores.

Los dos niños quedaron bajo protección de INAU por disposición de Fiscalía y la Justicia.

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