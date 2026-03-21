Condenaron con prisión a cuatro hombres por robar en la casa de la mujer asesinada en Artigas

La Justicia de Artigas condenó en proceso abreviado a cuatro hombres que habían ingresado a la vivienda de Silvia Moreira, la mujer asesinada por su expareja en la ciudad, en la medianoche del miércoles.

Tres de los imputados fueron condenados como autores y coautores de un delito de hurto agravado por penetración de domicilio, pluriparticipación y nocturnidad, con penas de entre 10 y 14 meses de prisión efectiva. El cuarto fue condenado por receptación y deberá cumplir 8 meses de cárcel.

El robo ocurrió en la madrugada del viernes, cuando entraron a la casa ubicada en el barrio Cerro Ejido y se llevaron varios objetos. La Policía logró recuperar las pertenencias y detener a los responsables.

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El femicidio de Silvia Moreira había ocurrido horas antes en la misma vivienda. El agresor, su expareja, se presentó en la Unidad de Violencia Doméstica y de Género de la seccional 2ª, donde se entregó y aportó las armas utilizadas.

La mujer recibió un disparo de arma de fuego que comprometió la carótida y luego fue atacada con un arma blanca, según el informe forense. En la casa se encontraban los dos hijos de la pareja, de 7 y 11 años.

El hombre no tenía antecedentes penales y fue trasladado a Montevideo por razones de seguridad. La Justicia dispuso que cumpla 180 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación por homicidio muy especialmente agravado por femicidio y por haber sido cometido en presencia de menores.

Los dos niños quedaron bajo protección de INAU por disposición de Fiscalía y la Justicia.