Un hombre de 66 años fue condenado a 8 meses de prisión en régimen de libertad a prueba por abuso contra una menor, en el departamento de Artigas.
Régimen de libertad a prueba por 8 meses para hombre que abusó de un menor en Artigas
J.E.S.G. fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual sin contacto corporal; deberá fijar residencia, someterse a control oficial, presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio y realizar servicios comunitarios durante 2 horas semanales por el plazo de un mes.
La denuncia fue presentada el pasado 17 de enero. Una vez puesto el caso en la Justicia, se dispuso la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento a menos de 10 metros de la víctima.
Fue condenado en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de Primer Turno
flor de maroñas
