Condenaron a la pareja que robó la caja registradora de una cafetería en La Barra de Maldonado

Un hombre de 33 años y una mujer de 26 fueron condenados por el robo de la caja registradora en una cafetería ubicada sobre ruta 10 en La Barra de Maldonado .

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo. La Policía fue alertada a través de una llamada al Servicio de Emergencias 911 sobre dos individuos que habían dañado la puerta principal del comercio.

Efectivos del PADO que realizaban un operativo en la zona fueron enviados al lugar y en la rotonda de Aparicio Saravia y Cúneo, detuvieron a la pareja que contaba con antecedentes penales. El hombre tenía ocultos entre su ropa 54.750 pesos y comprobantes de transacciones con tarjetas realizadas por el comercio. A las pocas cuadras, se logró recuperar la caja registradora de la cafetería.

Tras la audiencia judicial, se dispuso la condena del hombre por tres delitos de hurto, dos de ellos agravados, a 18 meses de prisión. La investigación determinó que fue el responsable además por el robo de un cofre de seguridad con 20.000 pesos y 300 dólares en un comercio de la avenida Aparicio Saravia en la madrugada del 27 de diciembre, y de la caja fuerte con más de 30.000 pesos a otro comercio de la misma zona, el 3 de enero.

En tanto, la mujer fue condenada como cómplice de un delito de hurto especialmente agravado, a seis meses de prisión.