RECIBÍ EL NEWSLETTER
FRANCIA

Dimite la presidenta del Louvre cuatro meses después del robo millonario de joyas

La dimisión de Laurence des Cars es un "acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita calma y un nuevo impulso fuerte", estimó Macron, según el comunicado de su oficina que anuncia la renuncia.

AFP

AFP

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes la dimisión de la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, quien estaba en el ojo del huracán desde un espectacular robo de joyas en octubre valoradas en unos 100 millones de dólares.

Des Cars, que en 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir el museo más visitado del mundo, presentó entonces su dimisión a la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien la rechazó, explicó días después.

Pero la presión siguió en aumento a medida que avanzaba la investigación parlamentaria y judicial, y se sucedían nuevas polémicas por problemas de fugas de agua, huelgas de personal y un importante sistema de fraude en los boletos de entrada.

AFP
Seguí leyendo

Nuevo desastre climático golpea Brasil: 30 muertos y decenas de desaparecidos por lluvias torrenciales

El domingo, activistas del colectivo británico "Everyone Hates Elon" lograron incluso colgar brevemente en una sala del museo una foto del expríncipe británico Andrés tomada durante su reciente detención en relación con el caso sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La dimisión de Laurence des Cars es un "acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita calma y un nuevo impulso fuerte", estimó Macron, según el comunicado de su oficina que anuncia la renuncia.

Su salida permitirá relanzar "grandes proyectos de seguridad" y de "modernización", así como el proyecto "Louvre-Nuevo Renacimiento", que el presidente presentó a inicios de 2025 tras hacerse públicas las preocupaciones sobre la situación del museo, apunta la nota.

"Estoy serena y orgullosa del trabajo realizado", pero "mantener el rumbo no basta, también hay que poder avanzar y ya no se dan las condiciones para avanzar", aseguró la presidenta dimisionaria al diario Le Figaro.

Des Cars, de 59 años, alertó en enero de 2025 a la ministra de Cultura sobre el estado del museo, pero el rápido robo en octubre de ocho joyas de la Corona del siglo XIX confirmó todos los temores y llevó el caso a las portadas de los medios internacionales.

Unos ladrones irrumpieron a plena luz del día en este museo mundialmente famoso, ayudados de un montacargas, y escaparon en menos de ocho minutos con las joyas, que siguen sin aparecer. Los cuatro sospechosos de perpetrar el robo fueron detenidos.

Recuperar el control

El anuncio de la dimisión de la que fuera presidenta del museo de Orsay se produce un día antes de su comparecencia en una comisión de investigación parlamentaria sobre la seguridad en los museos, que finalmente fue anulada, indicó el Parlamento.

"Las numerosas deficiencias en la gestión del establecimiento exigen una firme recuperación del control del mismo", dijo a AFP el diputado Alexandre Portier, presidente de la comisión de investigación.

El sucesor de Des Cars, cuya identidad se desconoce por el momento, deberá lanzar el plan "Louvre-Nuevo Renacimiento", que prevé la creación de una nueva entrada para 2031, al considerarse "obsoleta" la actual, la pirámide inaugurada en 1988.

El arquitecto Ieoh Ming Pei la concibió para acoger cuatro millones de visitantes anuales, pero, en 2024, estos fueron nueve millones (80% extranjeros). Pero el objetivo ahora es atraer a 12 millones cuando las obras se lleven a cabo.

Otros de los grandes cambios anunciados es la creación de un nuevo "espacio particular" para La Gioconda, independientemente del resto del museo y con boleto de acceso propio. Esta obra maestra de Leonardo da Vinci también fue robada en 1911 y recuperada meses más tarde.

Laurence des Cars, cuyo mandato corría hasta finales de 2026, se encargará ahora de una misión, en el marco de la presidencia francesa del G7, "sobre la cooperación entre los grandes museos de los países implicados", indicó la presidencia francesa.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario