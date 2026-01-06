Condenaron al joven de 18 años que se entregó por el homicidio de un hombre de 30 en Maldonado.
Condenaron a 9 años de cárcel al joven que se entregó por el homicidio de un hombre en Maldonado
La víctima tenía 30 años, fue herida de un disparo y trasladada a un centro asistencial, pero no sobrevivió.
La condena es por 9 años de cárcel y se logró tras un proceso abreviado.
El homicidio ocurrió el domingo a mediodía en Maldonado Nuevo. La víctima, con antecedentes penales, fue herida con un arma de fuego y murió en un centro asistencial.
Seguí leyendo
Se entregó el presunto autor del homicidio del domingo en Maldonado: tiene 18 años
El autor fue identificado luego de análisis de cámaras y tareas de campo. Hubo cinco allanamientos, y este martes el joven se entregó ante la Policía.
En los allanamientos del lunes, una mujer mayor de edad también fue detenida, además de que se incautó una moto y otros elementos, informó la Jefatura de Maldonado. Luego fue puesta en libertad.
Lo más visto
PROTAGONISTAS
Vecina de Paso Molino convirtió un basural en una placita en la que el barrio se encuentra: la historia
AUSENTE DESDE EL 1° EN LAS PIEDRAS
"Mi hijo no pudo haber desaparecido así como si nada": familiares buscan a Jonathan Flores, de 30 años
SOBRE VENEZUELA
Cosse: "Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo"
EN MONTEVIDEO
IMM fiscaliza uso de aire acondicionado en ómnibus urbanos, desde diciembre y hasta febrero
HOMICIDIO EN NUEVO ELLAURI
Dejá tu comentario