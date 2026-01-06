RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO NUEVO

Condenaron a 9 años de cárcel al joven que se entregó por el homicidio de un hombre en Maldonado

La víctima tenía 30 años, fue herida de un disparo y trasladada a un centro asistencial, pero no sobrevivió.

Foto: Subrayado. Centro de Justicia en Maldonado.

La condena es por 9 años de cárcel y se logró tras un proceso abreviado.

El homicidio ocurrió el domingo a mediodía en Maldonado Nuevo. La víctima, con antecedentes penales, fue herida con un arma de fuego y murió en un centro asistencial.

Se entregó el presunto autor del homicidio del domingo en Maldonado: tiene 18 años

El autor fue identificado luego de análisis de cámaras y tareas de campo. Hubo cinco allanamientos, y este martes el joven se entregó ante la Policía.

En los allanamientos del lunes, una mujer mayor de edad también fue detenida, además de que se incautó una moto y otros elementos, informó la Jefatura de Maldonado. Luego fue puesta en libertad.

