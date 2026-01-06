Condenaron a 9 años de cárcel al joven que se entregó por el homicidio de un hombre en Maldonado

Condenaron al joven de 18 años que se entregó por el homicidio de un hombre de 30 en Maldonado .

La condena es por 9 años de cárcel y se logró tras un proceso abreviado.

El homicidio ocurrió el domingo a mediodía en Maldonado Nuevo. La víctima, con antecedentes penales, fue herida con un arma de fuego y murió en un centro asistencial.

El autor fue identificado luego de análisis de cámaras y tareas de campo. Hubo cinco allanamientos, y este martes el joven se entregó ante la Policía.

En los allanamientos del lunes, una mujer mayor de edad también fue detenida, además de que se incautó una moto y otros elementos, informó la Jefatura de Maldonado. Luego fue puesta en libertad.