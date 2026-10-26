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MÁS DE 600 MIL KILOS

Condenaron a 4 exfuncionarios de la Armada por maniobra irregular en compra de carne valuada en $10 millones

Dos de los exfuncionarios fueron condenados por asociación para delinquir y uso de documentación falsa, mientras que los otros dos por omisión de denuncia delitos.

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Cuatro exfuncionarios de la Armada Nacional fueron condenados tras detectarse irregularidades en la compra de carne.

Fueron condenados por asociación para delinquir y uso de documentos falsos, en dos de los casos, y en los otros dos por delito de omisión de denunciar delitos. Todos cumplirán arresto domiciliario nocturno.

La maniobra que podría superar los 600 mil kilos fue valuada en aproximadamente 10 millones de pesos.

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En el 2022 el jefe de Aprovisionamiento denunció el faltante de 35 toneladas de carne de cerdo que se pagaron, pero que nunca fueron entregadas. Por este motivo, se radicó la denuncia y se procedió a la investigación de irregularidades en distintas licitaciones.

Información a la que accedió Subrayado, indica que se realizaban licitaciones por cortes de carne, pero cuando se ganaba la licitación se pedía otro tipo de corte.

La investigación continúa y podría haber más personas involucradas.

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