Delincuente apodado "el Monito" fue herido y detenido por la Policía cuando escapaba de un control en Nuevo Ellauri

La moto que usaba el delincuente apodado "el Monito" cuando fue herido y detenido por la Policía. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo.

Un delincuente de 26 años apodado “el Monito”, fue herido y detenido por la Policía cuando escapaba de un control en el barrio Nuevo Ellauri.

El delincuente tiene seis antecedentes penales y estaba requerido por varias rapiñas, detalla el informe de la Jefatura de Policía de Montevideo, al que accedió Subrayado.

El operativo se realizó en las inmediaciones de calle Tres y Doctor Ernesto Quintela, cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones Departamental de Delitos Automotores (Bridda) patrullaban la zona e identifican al delincuente.

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Circulaba en una moto con la numeración adulterada, y ante la advertencia de los policías se llevó una mano a la cintura – dice el informe de la Jefatura – y escapó del lugar.

Uno de los efectivos realizó entonces un disparo con su arma de reglamento, y tras la persecución el delincuente fue detenido.

Tenía un impacto de bala en los testículos, por lo que fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, desde donde fue derivado más tarde al Hospital de Clínicas.

Allí permanece internado bajo custodia policial dispuesta por Fiscalía.