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INTERNADO BAJO CUSTODIA

Delincuente apodado "el Monito" fue herido y detenido por la Policía cuando escapaba de un control en Nuevo Ellauri

El delincuente iba en moto y escapaba de la Policía cuando recibió un impacto de bala en los testículos. Está internado en el Hospital de Clínicas bajo custodia policial.

La moto que usaba el delincuente apodado el Monito cuando fue herido y detenido por la Policía. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo.

La moto que usaba el delincuente apodado "el Monito" cuando fue herido y detenido por la Policía. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo.

Un delincuente de 26 años apodado “el Monito”, fue herido y detenido por la Policía cuando escapaba de un control en el barrio Nuevo Ellauri.

El delincuente tiene seis antecedentes penales y estaba requerido por varias rapiñas, detalla el informe de la Jefatura de Policía de Montevideo, al que accedió Subrayado.

El operativo se realizó en las inmediaciones de calle Tres y Doctor Ernesto Quintela, cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones Departamental de Delitos Automotores (Bridda) patrullaban la zona e identifican al delincuente.

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Circulaba en una moto con la numeración adulterada, y ante la advertencia de los policías se llevó una mano a la cintura – dice el informe de la Jefatura – y escapó del lugar.

Uno de los efectivos realizó entonces un disparo con su arma de reglamento, y tras la persecución el delincuente fue detenido.

Tenía un impacto de bala en los testículos, por lo que fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, desde donde fue derivado más tarde al Hospital de Clínicas.

Allí permanece internado bajo custodia policial dispuesta por Fiscalía.

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