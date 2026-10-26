Un joven roció con combustible a su madre y la prendió fuego en Verdisol: la mujer murió

Foto: Subrayado. Complejo de viviendas de Verdisol, Montevideo.

Una mujer de 51 años murió en la madrugada de este lunes, luego de sufrir graves quemaduras tras ser rociada con combustible y prendida fuego por su hijo, de 21 años, en el barrio Verdisol.

El crimen ocurrió el sábado 3 de octubre, a las 11:00. La mujer fue trasladada a un centro de salud con quemaduras en la cara, el pecho y las manos, en estado muy grave. El caso pasó a calificarse como un homicidio.

El joven fue detenido ese mismo día y ya se encontraba en prisión preventiva. Ahora, la Justicia lo imputó por un delito de homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado.

El hombre vivía con su madre y declaró que desde hacía varios días discutían por el uso de una moto. Según su relato, había conseguido combustible con la intención de prender fuego la casa y, durante una nueva discusión, terminó hiriendo de gravedad y matando a su madre.

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