El presidente Yamandú Orsi recibió este lunes a empresarios del proyecto +Colonia. También participó el intendente de ese departamento, Guillermo Rodríguez y Katrien Meire, la titular de una empresa europea de tecnología llamada Work Nomads, que anunció que se instalará en Uruguay.
Anuncian inversión de 45 millones de dólares de una empresa belga que se instalará en Uruguay en el marco de +Colonia
La compañía, especializada en IA, construirá en Colonia un edificio de 18.000 metros cuadrados en el que brindarán vivienda a sus propios empleados.
La inversión inicial es de 45 millones de dólares y la empresa, de origen belga, pretende construir 18.000 metros cuadrados, en los que reunirán "más de 200 habitaciones, un piso de coworking de 1.300 metros cuadrados y casi 3.500 metros cuadrados de espacios comunes, además de cocinas compartidas, áreas de rooftop, instalaciones de bienestar y espacios para talleres y eventos".
La empresa europea se dedica a la inteligencia artificial, presta asistencia a otras compañías de todo el mundo y entre sus políticas está el brindar vivienda para sus propios trabajadores.
Lacalle Pou destacó la iniciativa privada como "una de las fuentes más importantes de estímulo de una obra de infraestructura"
"Es un edificio con una impronta muy importante de espacios comunes, de trabajo, comunitarios", explicó Eduardo Bastista, empresario de + Colonia, quien calificó esto como "innovador modelo de desarrollo".
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