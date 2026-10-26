Anuncian inversión de 45 millones de dólares de una empresa belga que se instalará en Uruguay en el marco de +Colonia

El presidente Yamandú Orsi recibió este lunes a empresarios del proyecto +Colonia. También participó el intendente de ese departamento, Guillermo Rodríguez y Katrien Meire, la titular de una empresa europea de tecnología llamada Work Nomads, que anunció que se instalará en Uruguay.

La inversión inicial es de 45 millones de dólares y la empresa, de origen belga, pretende construir 18.000 metros cuadrados, en los que reunirán "más de 200 habitaciones, un piso de coworking de 1.300 metros cuadrados y casi 3.500 metros cuadrados de espacios comunes, además de cocinas compartidas, áreas de rooftop, instalaciones de bienestar y espacios para talleres y eventos".

La empresa europea se dedica a la inteligencia artificial, presta asistencia a otras compañías de todo el mundo y entre sus políticas está el brindar vivienda para sus propios trabajadores.

"Es un edificio con una impronta muy importante de espacios comunes, de trabajo, comunitarios", explicó Eduardo Bastista, empresario de + Colonia, quien calificó esto como "innovador modelo de desarrollo".

Temas de la nota inversión

Empresa