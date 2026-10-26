Estafa a restaurantes: abogado defendió al padre del jefe de compras y dijo que "niega haber obrado con conocimiento de lo ocurrido"

El abogado Fernando Posada defendió la inocencia de uno de los imputados por el "caso de los huevos", la maniobra de estafa a restaurantes de Carrasco y Punta del Este.

Posada defendió al padre del jefe de compras y dijo que su defendido negó haber actuado con conocimiento de lo que ocurría.

"Él estaba al frente de un puesto de verduras y demás, y él supuestamente iba a comprar todos esos insumos o a levantar los pedidos que había hecho previamente su hijo habiendo abonado", comentó.

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El hoy imputado levantaba la mercadería en la Unidad Agroalimentaria de Montevideo y la entregaba en algunos restaurantes.

Consultado sobre productos con etiquetas de Manzanares que había en el puesto, Posada dijo que eso lo sostuvo la fiscal y que no tuvo acceso a la documentación. Además, señaló que el padre y el hijo no tenían una buena relación por cómo se precipitaron las cosas.

"Nuestro defendido se dió contra una situación que no conocía, no esperaba y por supuesto no tenía la intención de participar en ninguna de esas maniobras", indicó.

En lo que respecta al nivel de vida que llevaba el hijo, el abogado dijo que quizás sí le llamaba la atención a su defendido, pero las explicaciones que daba "hablaban de un rol distinto en la empresa que él decía trabajar".

La maniobra fraudulenta, que consistía en comprar más productos que los que necesitaban los restaurantes y revenderlos, afectó a las víctimas por USD 1.500.000.

La maniobra quedó al descubierto por una compra de huevos: un día compró 1.800 unidades y el dueño se sorprendió, por lo que consultó con los cocineros, quienes le indicaron que por día se utilizaban entre 100 y 200.