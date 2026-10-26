Lula Da Silva a Orsi: "Seguiremos juntos en la lucha por más justicia social e integración regional con prosperidad compartida"

Orsi con Lula en Nueva York. Foto publicada por ambos presidentes en sus redes sociales.

El reelecto presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, agradeció al mandatario uruguayo Yamandú Orsi por sus felicitaciones tras conocerse el resultado este domingo.

"Muchas gracias por las felicitaciones, presidente Yamandú Orsi, con quien hablé por teléfono ayer. El resultado de esta elección representó la victoria de la democracia, del multilateralismo y de la paz. Seguiremos juntos en la lucha por más justicia social e integración regional con prosperidad compartida", escribió.

Antes, Orsi le había dedicado unas palabras por X: "Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral".

Lula Da Silva también agradeció los mensajes de otros mandatarios, tanto a los latinos Claudia Sheinbaum (México), José Antonio Kast Rist (Chile), Rodrigo Paz Pereira (Bolivia), así como también al francés Emmanuel Macron, el español Pedro Sánchez, el surcoreano Lee Jae-myung, el mozambiqueño Daniel Chapo, el sudafricano Cyril Ramaphosa y el canadiense Mark Carney. Muito obrigado pelas felicitações, presidente Yamandú Orsi, @OrsiYamandu, com quem falei ao telefone ontem. O resultado dessa eleição representou a vitória da democracia, do multilateralismo e da paz. Seguiremos juntos na luta por mais justiça social e integração regional com… https://t.co/vjDy98pL3J — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

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