Condenaron a 22 años y medio de cárcel al delincuente que mató al delivery Ismael Alonso para robarle la moto hace un año

La moto del delivery Ismael Alonso, incautada por la Policía en un allanamiento en busca del homicida, ahora condenado. Foto: Subrayado.

El delincuente que hace un año asesinó al delivery Ismael Alonso para robarle la moto, fue condenado en las últimas horas por un delito de homicidio muy especialmente agravado, porte de arma de fuego en lugares públicos y porte de arma reincidente. La pena impuesta es de 22 años y seis meses de cárcel.

El asesino tiene 23 años, varios antecedentes penales, y cumplía prisión preventiva a la espera de la condena.

Era sábado a las 9 de la noche, hace poco más de un año, el 18 de octubre de 2025, cuando Ismael Alonso de 56 años salió de la pizzería Las Tejas, donde trabajaba como delivery los viernes y sábados desde las 20 horas hasta la medianoche noche.

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Iba en su moto a entregar un pedido en una casa en Villademoros y Fray Bentos, en Villa Española. Entregó la comida y cuando se disponía a irse lo abordaron dos hombres que llegaron en una moto. Se la robaron y le dispararon.

Sus compañeros en la pizzería se enteraron de que le habían disparado a Ismael, esposo y padre de dos hijas. Poco después supieron que había fallecido en el Hospital Pasteur.

Al otro día el Departamento de Homicidios allanó una casa a 11 cuadras de donde ocurrió el crimen y encontró la moto y las pertenencias de Ismael. Unos días después, en esa misma casa, detuvieron al homicida.