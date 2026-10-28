Cinco allanamientos culminaron con tres detenidos y la incautación de armas, municiones y mercadería de contrabando

Cinco allanamientos en distintos puntos de Montevideo se realizaron este miércoles terminando con la detención de tres hombres y con la incautación de armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y mercadería presuntamente ingresada de contrabando.

Los procedimientos se llevaron adelante en viviendas y comercios donde los efectivos incautaron: 4 armas de fuego (3 pistolas y 1 revólver), cargadores y municiones de distintos calibres, 8 teléfonos celulares, 1 computadora portátil marca Dell, 1 equipo DVR, 1 caja fuerte, 1 machete, 1 motor de lancha marca Parsun (requerido por hurto) y 42.600 cigarrillos y bebidas alcohólicas.

Personal de Policía Científica realizó las actuaciones correspondientes sobre las armas incautadas, mientras que funcionarios de Aduanas intervinieron en relación con los cigarrillos y las bebidas alcohólicas.

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La investigación que estuvo a cargo de efectivos de zona operacional III, se dio en el marco de una denuncia por lesiones personales.

El caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia de 10.º Turno.