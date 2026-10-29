Nubel Cisneros prevé mal tiempo, nublado, con lluvias aisladas sobre todo en la zona sur, desde este miércoles hasta el sábado inclusive.
Se adelantó la lluvia y continúa así hasta el sábado inclusive, según el pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé mal tiempo, con lluvias aisladas sobre todo en la zona sur, desde este miércoles hasta el sábado inclusive. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca con abundante nubosidad e inestabilidad desde la zona oeste, con lluvias aisladas. En la tarde se prevé pasaje de mucha nubosidad lo que puede mantener las lluvias aisladas, principalmente en la franja costera del sureste.
El viernes se espera un inicio de jornada fresca y húmeda con mucha nubosidad, generando lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá templada a cálida con nubosidad variable, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas con algunas negritas parciales.
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El sábado la mañana seguirá inestable con lluvias y lloviznas aisladas, mejorando gradualmente por el suroeste. La tarde seguirá templada a cálida con nubosidad variable, manteniéndose inestable en las primeras horas la frontera este.
Jueves 29
Zona Norte: máxima 25º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º
Viernes 30
Zona Norte: máxima 28º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º
Sábado 31
Zona Norte: máxima 28º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º
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