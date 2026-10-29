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MAL TIEMPO

Se adelantó la lluvia y continúa así hasta el sábado inclusive, según el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé mal tiempo, con lluvias aisladas sobre todo en la zona sur, desde este miércoles hasta el sábado inclusive. Los detalles día a día.

Lluvias y tormentas el fin de semana. Foto: FocoUy

Lluvias y tormentas el fin de semana. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros prevé mal tiempo, nublado, con lluvias aisladas sobre todo en la zona sur, desde este miércoles hasta el sábado inclusive.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca con abundante nubosidad e inestabilidad desde la zona oeste, con lluvias aisladas. En la tarde se prevé pasaje de mucha nubosidad lo que puede mantener las lluvias aisladas, principalmente en la franja costera del sureste.

El viernes se espera un inicio de jornada fresca y húmeda con mucha nubosidad, generando lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá templada a cálida con nubosidad variable, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas con algunas negritas parciales.

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El sábado la mañana seguirá inestable con lluvias y lloviznas aisladas, mejorando gradualmente por el suroeste. La tarde seguirá templada a cálida con nubosidad variable, manteniéndose inestable en las primeras horas la frontera este.

Jueves 29

Zona Norte: máxima 25º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º

Viernes 30

Zona Norte: máxima 28º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

Sábado 31

Zona Norte: máxima 28º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

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