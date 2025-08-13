RECIBÍ EL NEWSLETTER
Condenaron a 19 años de cárcel a Claudio Contardi por abuso sexual a su expareja Julieta Prandi

El delito por el que fue condenado es abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima.

El exesposo de Julieta Prandi, Claudio Contardi, fue condenado en Argentina a 19 años de cárcel por abuso sexual.

La actriz denunció a su expareja en 2019 y tras separarse. Durante el juicio oral que se desarrolló entre el 6 y 8 de agosto, Prandi relató varias formas de violencia de género ejercidas por Contardi que fueron corroboradas por pericias, entre las que estaba el abuso sexual, que se dio entre 2015 y 2018.

“Después de todos estos años, creo que debería cambiar la Justicia. Que cambie para no re-victimizar más a las víctimas. El proceso no puede ser digno de 10.000 apelaciones, mientras ellos siempre gozan de libertad. Las pericias tienen que ser obligatorias. Es una locura que eso sea una opción para los acusados, mientras nosotras, las víctimas, estamos obligadas a confirmar nuestros dichos y nuestro infierno. Eso tiene que ser al revés. Para empezar, la víctima denuncia cuando puede, y una vez que lo hace, la tienen que cuidar, porque el siguiente paso es un femicidio. Estamos cansadas de ver cómo nos matan. Estamos cansadas de que no nos escuchen”, dijo Prandi tras conocer la sentencia.

“Me parece una condena ajustada a la situación”, sostuvo el abogado de ella, Fernando Burlando.

Por su parte, Contardi cambió de abogado tras conocer la condena y su nueva defensa, Fernando Sicilia, adelantó que pedirá su liberación.

“Ahora uno tiene que ponerse a estudiar la causa y ponerse a escribir para que pueda salir del estado de prisión, o que pueda tener una medida de coerción menos gravosa. Tranquilamente, podría estar en su domicilio con su hija menor, su esposa, y con tobillera“, expresó a la prensa argentina.

