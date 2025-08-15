RECIBÍ EL NEWSLETTER
ampliación de pericias

Caso Gusanito Manzana: autopsia no reveló causa de muerte del niño y la fiscal pidió más pericias

El niño cayó del juego Gusanito Manzana el 19 de julio y murió el pasado lunes, luego de ser dado de alta en su mutualista.

Buscan establecer la causa de muerte del niño.

Foto: Subrayado.

La autopsia practicada al cuerpo del niño de 2 años que se accidentó en el Gusanito Manzana no pudo establecer la causa de muerte. Y la fiscal a cargo de la investigación, Cristina Falcomer, dispuso más pericias.

La autopsia tampoco pudo establecer mediante ninguna pericia si la muerte estuvo vinculada al accidente que el menor sufrió el pasado 19 de julio en el Parque Rodó. Por eso, Falcomer pidió exámenes de anatomía patológica y de toxicología, supo Subrayado.

El cuerpo del niño le fue entregado a su madre este jueves. Ella fue quien, el lunes a las ocho de la mañana, halló a su hijo muerto cuando quiso despertarlo. La mujer denunció que el juego tiene condiciones precarias e inició una demanda contra la empresa concesionaria y la Intendencia de Montevideo.

Foto: Subrayado. Gusanito Manzana, clausurado. 
Temas de la nota

