Orsi se reunió con Cosse, Oddone, Etcheverry, Sánchez y Bergara por presupuesto y transporte metropolitano

El presidente Yamandú Orsi se reunió este viernes con integrantes de su gabinete de ministros en el marco de la elaboración del presupuesto quinquenal, proyecto que el Poder Ejecutivo deberá presentar al Parlamento con fecha límite del 31 de agosto próximo.

Del encuentro, que se realizó en las oficinas presidenciales de Suárez y Reyes en el Prado, participaron la vicepresidenta Carolina Cosse; el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; y el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

El tema central de la reunión fue el presupuesto quinquenal con énfasis en el sistema de transporte metropolitano y la asignación de recursos para una de las prioridades del gobierno de Orsi.

En la ceremonia de asunción de su cargo, Etcheverry se comprometió en marzo a "revolucionar" el transporte en general y particularmente en el área metropolitana. Una de las opciones es el proyecto de un tranvía para unir El Pinar con la Plaza Independencia, conocido como Tren Tram, definido como el "Plan Ceibal de la movilidad" por el empresario Alejandro Ruibal, director de Saceem que encabeza la iniciativa del consorcio privado.

El proyecto prevé una inversión de 500 millones de dólares para la construcción de una vía exclusiva para la circulación de un tranvía por 18 de Julio, avenida Italia y avenida Giannattasio con una extensión de 35 kilómetros con 25 paradas a lo largo del recorrido, que reduciría el tiempo de viaje en 40%, de acuerdo a las estimaciones de los promotores de la iniciativa.