RECIBÍ EL NEWSLETTER
SUÁREZ Y REYES

Orsi se reunió con Cosse, Oddone, Etcheverry, Sánchez y Bergara por presupuesto y transporte metropolitano

El encuentro se realizó este viernes en las oficinas presidenciales de Suárez y Reyes en el Prado para analizar la asignación de recursos para una de las prioridades del gobierno nacional.

residencia-suarez-y-reyes-prado

El presidente Yamandú Orsi se reunió este viernes con integrantes de su gabinete de ministros en el marco de la elaboración del presupuesto quinquenal, proyecto que el Poder Ejecutivo deberá presentar al Parlamento con fecha límite del 31 de agosto próximo.

Del encuentro, que se realizó en las oficinas presidenciales de Suárez y Reyes en el Prado, participaron la vicepresidenta Carolina Cosse; el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; y el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

El tema central de la reunión fue el presupuesto quinquenal con énfasis en el sistema de transporte metropolitano y la asignación de recursos para una de las prioridades del gobierno de Orsi.

La firma del presidente Yamandú Orsi en el libro de honor por los 100 años de la institución. Foto: Valeria De Los Santos.
Seguí leyendo

Presidente del Círculo Militar habló de "heridas abiertas" ante Yamandú Orsi y llamó "a un nuevo abrazo simbólico entre los orientales"

En la ceremonia de asunción de su cargo, Etcheverry se comprometió en marzo a "revolucionar" el transporte en general y particularmente en el área metropolitana. Una de las opciones es el proyecto de un tranvía para unir El Pinar con la Plaza Independencia, conocido como Tren Tram, definido como el "Plan Ceibal de la movilidad" por el empresario Alejandro Ruibal, director de Saceem que encabeza la iniciativa del consorcio privado.

El proyecto prevé una inversión de 500 millones de dólares para la construcción de una vía exclusiva para la circulación de un tranvía por 18 de Julio, avenida Italia y avenida Giannattasio con una extensión de 35 kilómetros con 25 paradas a lo largo del recorrido, que reduciría el tiempo de viaje en 40%, de acuerdo a las estimaciones de los promotores de la iniciativa.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ampliación de pericias

Caso Gusanito Manzana: autopsia no reveló causa de muerte del niño y la fiscal pidió más pericias
PROMESA DE CAMPAÑA

UTE reincorporará la tarifa básica destinada en primera etapa a pasivos de menores ingresos y estudiantes
SENADOR DEL FA

Nicolás Viera no acepta las disculpas de Sebastián Da Silva: "Decirme puto de mierda es un delito de odio y homofobia"
DIÁLOGO EN RADIO

Sebastián Da Silva llamó a una radio cuando hablaba Nicolás Viera: "La verdad, loco, que te pido disculpas"
JARDINES DEL HIPÓDROMO

Un adolescente de 13 años resultó politraumatizado grave tras ser embestido por un patrullero

Te puede interesar

Orsi se reunió con Cosse, Oddone, Etcheverry, Sánchez y Bergara por presupuesto y transporte metropolitano video
SUÁREZ Y REYES

Orsi se reunió con Cosse, Oddone, Etcheverry, Sánchez y Bergara por presupuesto y transporte metropolitano
Orsi recibe a los 19 intendentes la semana próxima en la residencia de Suárez y Reyes
Política

Orsi recibe a los 19 intendentes la semana próxima en la residencia de Suárez y Reyes
Lubetkin dijo que suspensión de acuerdo entre ANII y Jerusalén es un impasse por la situación en Medio Oriente video
CANCILLER

Lubetkin dijo que suspensión de acuerdo entre ANII y Jerusalén es un "impasse" por "la situación en Medio Oriente"

Dejá tu comentario