RECIBÍ EL NEWSLETTER
ARTIGAS

Padres de cuatro menores de edad condenados en caso de abuso sexual; empresario y tío de los niños están imputados

Los padres de las tres niñas y del joven de 14 años, un hombre de 67 años y una mujer de 36, fueron condenados por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

caso-abuso-sexual-artigas

Dos hombres imputados y una pareja condenada en un caso de abuso sexual de menores en Artigas. Los implicados son un empresario, el tío y padres de cuatro menores de edad.

El empresario inmobiliario, de 64 años, fue enviado a prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación, en la que se lo acusa de reiterados delitos de promesa de retribución a menores para actos sexuales.

Según la denuncia presentada en 2023, abusó sexualmente de un joven de 14 años a cambio de dinero y otros bienes.

condenaron a 14 anos de carcel a un hombre que agredio, privo de libertad y abuso sexualmente a su pareja
Seguí leyendo

Condenaron a 14 años de cárcel a un hombre que agredió, privó de libertad y abusó sexualmente a su pareja

En el mismo caso, un hombre de 37 años también deberá esperar la investigación con 120 días de prisión preventiva. Los delitos de los que se lo acusa son reiterados de abuso sexual infantil y desacato. Es hermano adoptivo de la madre de las víctimas, abusó de tres niñas en distintas ocasiones.

Los padres de las tres niñas y del joven de 14 años, un hombre de 67 años y una mujer de 36, fueron condenados por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

En distintas oportunidades, la mujer hizo caso omiso al relato de sus hijas sobre los abusos.

La pareja cumplirá una pena de 10 meses de libertad a prueba, tras acordar en un juicio abreviado.

Deben realizar tareas comunitarias y tienen prohibido todo tipo de contacto con las víctimas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ABOGADO DENUNCIA IRREGULARIDADES

Uruguayo deportado de Argentina: "Me separaron de mi familia, tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta"
POLICÍA CAMINERA

Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales
MAURICIO SOSA

Arquitecto especialista en alturas afirmó que siniestros laborales se dan por "falta de capacitación" en seguridad
así fue el operativo

Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000
dos recapturados

Tres presos se fugaron en dos días de la cárcel de Durazno: uno de ellos aprovechó a robar en un comercio

Te puede interesar

Detuvieron a una persona vinculada a los incidentes en el clásico; investigan si fue quien arrojó la bengala
A DISPOSICIÓN DE FISCALÍA

Detuvieron a una persona vinculada a los incidentes en el clásico; investigan si fue quien arrojó la bengala
Uno a uno: paro de 24 horas de COFE afectará el martes 12 a los servicios en las oficinas públicas
EN RECHAZO A PAUTAS

Uno a uno: paro de 24 horas de COFE afectará el martes 12 a los servicios en las oficinas públicas
Ancap consideró desproporcionadas y apartadas del espíritu de diálogo las medidas del sindicato
REAFIRMA VOLUNTAD DE DIÁLOGO

Ancap consideró "desproporcionadas y apartadas del espíritu de diálogo" las medidas del sindicato

Dejá tu comentario