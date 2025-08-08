Padres de cuatro menores de edad condenados en caso de abuso sexual; empresario y tío de los niños están imputados

Dos hombres imputados y una pareja condenada en un caso de abuso sexual de menores en Artigas. Los implicados son un empresario, el tío y padres de cuatro menores de edad.

El empresario inmobiliario, de 64 años, fue enviado a prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación, en la que se lo acusa de reiterados delitos de promesa de retribución a menores para actos sexuales.

Según la denuncia presentada en 2023, abusó sexualmente de un joven de 14 años a cambio de dinero y otros bienes.

En el mismo caso, un hombre de 37 años también deberá esperar la investigación con 120 días de prisión preventiva. Los delitos de los que se lo acusa son reiterados de abuso sexual infantil y desacato. Es hermano adoptivo de la madre de las víctimas, abusó de tres niñas en distintas ocasiones.

Los padres de las tres niñas y del joven de 14 años, un hombre de 67 años y una mujer de 36, fueron condenados por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

En distintas oportunidades, la mujer hizo caso omiso al relato de sus hijas sobre los abusos.

La pareja cumplirá una pena de 10 meses de libertad a prueba, tras acordar en un juicio abreviado.

Deben realizar tareas comunitarias y tienen prohibido todo tipo de contacto con las víctimas.