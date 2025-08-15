Sebastián Da silva llamó a una radio cuando hablaba Nicolás Viera: "La verdad, loco, que te pido disculpas"

Este viernes en el programa Punto de Encuentro, Da Silva llamó y le dijo a Viera: “Vos sabés que la pasión, uno entra en estas cosas, la verdad que tanto al senador Viera como a mi, el lado oscuro nos llevó, hay unos 30 segundo ahí que nos fuimos al pasto, volvamos”.

Y agregó: Nicolás, la verdad que me motivó mucho el llamado, cuando Nicolás acaba de decir todo lo que lo afectó a la pareja, un gurí formidable. Uno no se da cuenta de esas cosas, la verdad, yo me doy cuenta de mis hijos, pero la verdad es que me conmovió. La mierda, los líos entre nosotros pueden afecta a un gurí que la verdad, tenemos mucha esperanza en nosotros. Y no tiene nada que ver con los líos que yo tenga con Nicolás, que no son de hoy ni serán de mañana. No nos podemos judear más porque a los dos nos salta la chaveta”.

“Pero la dimensión de hacia dónde fue mi exabrupto, esa puteada totalmente fuera de lugar, Nicolás le acaba de poner rostro. La verdad, loco, que te pido disculpas. Nadie quiere en esto complicarle la vida a nadie ni joder a la familia de nadie. Obviamente que esto de Conexión Ganadera me tiene bastante molesto, es un garrón que me como reiteradamente por responder preguntas. Y las situaciones son jodidas, me duele. Me hubieras dicho cualquier otra cosa y yo no reaccionaba de esa forma. Pero ahora le puse cara al dolor y la verdad loco te pido disculpas y con esto no quiero evitar ni el 115 ni todo lo otro, tamos todos grandes, somos todos vacunados, pero en lo personal, no vamos a ser amigos, pero viste que a veces uno no dimensiona el tamaño de las cagadas, así que te pido perdón”, agregó Da Silva.

La alusión al 115 es al artículo de la Constitución que el Frente Amplio analiza evocar para eventualmente proponer una sanción a Da Silva, que podría llegar a la expulsión del Senado, aunque para ello se requieren dos tercios de votos que el oficialismo no tiene.

Dicho todo esto, Viera respondió: “Bueno Sebastián, la verdad que agradezco tu sinceridad, y si, no es ningún inconveniente en echar para atrás, en reconocer los errores y en aceptar las disculpas. Creo que es un elemento que nos debe ayudar a mejorar el trabajo, la gente está esperando mucho de nosotros. Es un intercambio, yo no hablaría de discusión política, es un intercambio que nos merecemos, sea con 115 o sin 115, tiene que darse en el marco del Parlamento y obviamente que esto es un antecedentes sumamente positivo”.

Entonces Da Silva agregó: “Quiero que vos seas lo suficientemente genuino para decir lo que vos pensás, con nuestros errores, pero sin joderle la vida a los otros y recién entendí que hay un gurí que es un crá, porque de vos, ta… le puse cara y yo no estoy para eso. No estoy para cagarle la vida a nadie, así que te pido disculpas y dale para adelante, no me saco el sayo con esto”.