Orsi recibe a los 19 intendentes la semana próxima en la residencia de Suárez y Reyes

Orsi había anunciado un encuentro en la estancia presidencial de Anchorena con los jefes comunales, a quienes los había invitado por carta a un asado.

Por razones de agenda, el encuentro se fue postergando pero finalmente se concretará la próxima semana. La fecha que se maneja es el miércoles 20 en Suárez.

"Tenemos mucho por hacer juntos, mucho para coordinar", les dijo el mandatario en julio, cuando les escribió la carta sobre Anchorena.

"El sindicato' de intendentes, como dijo el Cacho, es la democracia de los 19. Una y otra vez digo que buena parte de lo que pude hacer de mi vida política, lo aprendí entre ustedes y otros, viejos colegas que cumplieron ya su ciclo o lamentablemente ya no están entre nosotros. Es mi obligación recordar y tener gratitud. Vamos por buen camino, por supuesto tendremos diferencias, discutiremos, pero no tengo dudas que sumaremos coincidencias. Y nuestra gente, los uruguayos y uruguayas de a pie serán los beneficiados. Para eso nos eligieron, para eso gobernamos. Los esperaré con el mate pronto y el fuego prendido", sostuvo Orsi en ese momento.