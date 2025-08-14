Un adolescente de 13 años resultó politraumatizado grave tras ser embestido por un patrullero en Jardines del Hipódromo.
La víctima cruzó corriendo la calle a mitad de cuadra y el conductor del móvil policial, que se dirigía a atender un llamado de emergencia por violencia doméstica, no pudo evitar embestirlo. Fue trasladado al Pereira Rossell. Está estable.
El hecho ocurrió en la tarde de este jueves a la altura de la calle Hungría, cuando un móvil policial se dirigía a atender un llamado de emergencia por una situación extrema de violencia doméstica.
Al costado de la calle había varios vehículos parados, cuando de uno de ellos se bajó la víctima y cruzó corriendo la calle a mitad de cuadra, pero no se percató que venía el patrullero. El adolescente tenía práctica e iba a jugar al fútbol en una cancha ubicada en la zona.
Como la víctima cruzó entre dos vehículos, el conductor del móvil policial no pudo evitar embestirlo. A consecuencia del impacto, el adolescente sufrió politraumatismos graves y fue trasladado de urgencia al Hospital Pereira Rossell, donde se encuentra internado. Está estable.
