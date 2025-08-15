RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANCILLER

Lubetkin dijo que suspensión de acuerdo entre ANII y Jerusalén es un "impasse" por "la situación en Medio Oriente"

La Embajada de Israel en Uruguay lamentó la decisión del gobierno uruguayo de "congelar" el acuerdo y señaló que "resulta desafortunado".

mario-lubetkin-jerusalen
ANII

ANII

ANII-FACHADA

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) suspendió el acuerdo de cooperación con la Universidad de Jerusalén y la oficina de la institución uruguaya en esa ciudad.

El canciller Mario Lubetkin dijo que la suspensión de la oficina es a raíz del conflicto en Gaza. “Es un tema que ANII tiene que resolver, pero por lo que tengo entendido, creo que hay un momento de impasse en la firma del acuerdo, por la situación que se está dando en Medio Oriente”, sostuvo.

La Embajada de Israel emitió un comunicado en el que “lamenta la decisión de ‘congelar’ el acuerdo de cooperación” y considera “desafortunado” que se suspenda .

para cosse hubo dano a la democracia en cruce entre viera y da silva, pero no es irreparable
Seguí leyendo

Para Cosse hubo "daño" a la democracia en cruce entre Viera y Da Silva, pero "no es irreparable"

“El amparo en eventuales desacuerdos políticos en detrimento de la cooperación científica resulta desafortunado. Esperamos que esta valiosa colaboración pueda retomarse pronto, en beneficio de las comunidades científicas y emprendedoras de ambos países, y en favor del desarrollo académico compartido”, señala el texto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraelinUruguay/status/1956431656878768253&partner=&hide_thread=false

El diputado colorado Felipe Schipani convoca a las autoridades de la ANII para que expliquen los motivos del congelamiento del acuerdo.

“Lo primero que debemos decir es que nos sorprendió el anuncio del gobierno, porque ustedes recordarán que en su momento el Frente Amplio y la Universidad de la República le plantearon al gobierno que suspenda este acuerdo, que cierre la oficina de la ANII en Jerusalén, y en su momento el presidente de la República y el Canciller fueron bien firmes señalando que el acuerdo iba a continuar, por lo tanto esta decisión nos llama profundamente la atención”, dijo el colorado.

SCHIPANI ANII

Temas de la nota

Lo más visto

video
ampliación de pericias

Caso Gusanito Manzana: autopsia no reveló causa de muerte del niño y la fiscal pidió más pericias
PROMESA DE CAMPAÑA

UTE reincorporará la tarifa básica destinada en primera etapa a pasivos de menores ingresos y estudiantes
JARDINES DEL HIPÓDROMO

Un adolescente de 13 años resultó politraumatizado grave tras ser embestido por un patrullero
SENADOR DEL FA

Nicolás Viera no acepta las disculpas de Sebastián Da Silva: "Decirme puto de mierda es un delito de odio y homofobia"
DIÁLOGO EN RADIO

Sebastián Da Silva llamó a una radio cuando hablaba Nicolás Viera: "La verdad, loco, que te pido disculpas"

Te puede interesar

Lubetkin dijo que suspensión de acuerdo entre ANII y Jerusalén es un impasse por la situación en Medio Oriente video
CANCILLER

Lubetkin dijo que suspensión de acuerdo entre ANII y Jerusalén es un "impasse" por "la situación en Medio Oriente"
Foto: Subrayado. video
ampliación de pericias

Caso Gusanito Manzana: autopsia no reveló causa de muerte del niño y la fiscal pidió más pericias
Foto: Policía Caminera. video
MTOP E IMM

Ministra de Transporte habló de las obras en puente de bulevar Artigas y cómo funcionará el tránsito en la zona