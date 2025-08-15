Lubetkin dijo que suspensión de acuerdo entre ANII y Jerusalén es un "impasse" por "la situación en Medio Oriente"

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación ( ANII ) suspendió el acuerdo de cooperación con la Universidad de Jerusalén y la oficina de la institución uruguaya en esa ciudad.

El canciller Mario Lubetkin dijo que la suspensión de la oficina es a raíz del conflicto en Gaza . “Es un tema que ANII tiene que resolver, pero por lo que tengo entendido, creo que hay un momento de impasse en la firma del acuerdo, por la situación que se está dando en Medio Oriente”, sostuvo.

La Embajada de Israel emitió un comunicado en el que “lamenta la decisión de ‘congelar’ el acuerdo de cooperación” y considera “desafortunado” que se suspenda .

“El amparo en eventuales desacuerdos políticos en detrimento de la cooperación científica resulta desafortunado. Esperamos que esta valiosa colaboración pueda retomarse pronto, en beneficio de las comunidades científicas y emprendedoras de ambos países, y en favor del desarrollo académico compartido”, señala el texto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraelinUruguay/status/1956431656878768253&partner=&hide_thread=false A la opinión pública: pic.twitter.com/lyobk0PKZJ — Israel en Uruguay (@IsraelinUruguay) August 15, 2025

El diputado colorado Felipe Schipani convoca a las autoridades de la ANII para que expliquen los motivos del congelamiento del acuerdo.

“Lo primero que debemos decir es que nos sorprendió el anuncio del gobierno, porque ustedes recordarán que en su momento el Frente Amplio y la Universidad de la República le plantearon al gobierno que suspenda este acuerdo, que cierre la oficina de la ANII en Jerusalén, y en su momento el presidente de la República y el Canciller fueron bien firmes señalando que el acuerdo iba a continuar, por lo tanto esta decisión nos llama profundamente la atención”, dijo el colorado.