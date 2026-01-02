Condenaron a 13 meses de cárcel al hombre que provocó un incendio en una casa abandonada en Ciudad Vieja

Un hombre de 34 años con cuatro antecedentes penales, el último de abril de 2022 con prisión por hurto, fue condenado este viernes por el incendio de una casa abandonada, ubicada en Cerrito y Maciel, en Ciudad Vieja .

El indagado había sido detenido en la noche del jueves al ser señalado como el autor del incendio. En ese momento, la Policía observó mediante cámaras que el hombre pasó por el lugar y tiró hacia el interior de la vivienda un papel prendido fuego. Luego, las llamas avanzaron hasta afectar toda la estructura, que está tapiada.

Bomberos acudió al lugar y tuvo que hacer agujeros en las paredes para que el agua ingresara y así poder combatir las llamas.

En paralelo, la Policía observó las cámaras y comunicó a los efectivos en calle las descripciones. El hombre, que vive en la calle, fue visto a pocos metros del lugar y detenido por policías de la Seccional 1ª, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

En la tarde de este viernes declaró ante la Fiscalía y tras ser puesto a disposición de la Justicia, se dispuso la condena de E.J.M. como autor de un delito de incendio a la pena de 13 meses de prisión efectiva.

Este viernes en la mañana aún había humo en el lugar, el tránsito quedó cortado y la estructura fue vallada. Tiene peligro de derrumbe, según estableció Bomberos. No hubo lesionados.