Atacaron a tiros a un hombre de 32 años mientras atendía un puesto de verduras y está grave

En la zona hay cámaras de videovigilancia que son relevadas por los investigadores. Además, había clientes al momento del ataque.

Un hombre de 32 años fue baleado por dos encapuchados mientras atendía su puesto de verduras en Juan Carrara y Larrañaga. Permanece internado en CTI.

El comerciante fue atacado en la noche del jueves por los dos hombres que se desplazaban en moto y que no mediaron palabra a la hora de perpetuar los disparos.

La víctima recibió heridas de armas de fugo en las piernas, y uno de los disparos tocó una arteria, lo que agravó el estado de salud.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en barrio Lavalleja.
Un hombre fue asesinado en el barrio Lavalleja: recibió un disparo en la cabeza

Hay cámaras de vigilancia en la zona que son relevadas por investigadores de la Zona Operacional III.

La policía investiga posibles vínculos con otra balacera cercana.

