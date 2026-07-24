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CRIMEN DEL 29 DE ENERO

Condenaron a 11 años de cárcel al hombre que mató a otro de una puñalada en la plaza de la ex Terminal Goes

La Justicia le tipificó un delito de homicidio especialmente agravado. El agravante fue haber cometido el crimen frente a una menor de edad y como atenuante la confesión y su calidad de primario.

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Un hombre de 32 años fue condenado por el homicidio de otro de 54, asesinado de una puñalada en la noche del 29 de enero de 2026 en la plaza de la ex Terminal Goes de Montevideo.

Este viernes, la jueza María Laura Sunhary, a pedido de la fiscal de Homicidios Andrea Naupp, dispuso la condena del autor del crimen por un delito de homicidio especialmente agravado a una pena de 11 años y un mes de prisión.

La investigación de Fiscalía logró establecer que el condenado estaba en la plaza junto a una adolescente de 13 años, cuando mantuvo una discusión con otro hombre. Tras una llamada al 911, la Policía llegó al lugar y retiró a la víctima que estaba alterando el orden.

Foto: Subrayado. Mario Bergara, intendente de Montevideo.
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"El desencadenante de los hechos de anoche no fue la picada, fue un conflicto entre clanes familiares", dice Bergara

Minutos después, la víctima regresó a la plaza y tras una nueva discusión con el agresor, quien lo lesionó con un arma blanca y le provocó una herida en el abdomen. El hombre fue trasladado a un hospital, donde falleció.

El agresor fue detenido al día siguiente del homicidio en un allanamiento realizado en Blanes y Charrúa, Cordón, donde entregó la navaja utilizada para cometer el crimen.

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