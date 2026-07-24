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REPRESENTANTES DE URUGUAY

Canciller anunció la nominación de nuevos embajadores ante Australia, Egipto y Bolivia

Paola Repetto será la nueva representante uruguaya en la Mancomunidad de Australia, Ramona Franco en la República Árabe de Egipto y Daniel Cadenazzi en el Estado Plurinacional de Bolivia.

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El canciller Mario Lubetkin anunció la nominación de nuevos embajadores de Uruguay ante Australia, Egipto y Bolivia.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Paola Repetto será la nueva representante uruguaya en la Mancomunidad de Australia, Ramona Franco en la República Árabe de Egipto y Daniel Cadenazzi en el Estado Plurinacional de Bolivia.

"De esta forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores busca profundizar las relaciones de cooperación y los lazos de amistad con los mencionados países", indicó la Cancillería.

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