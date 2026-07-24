El canciller Mario Lubetkin anunció la nominación de nuevos embajadores de Uruguay ante Australia, Egipto y Bolivia.
Canciller anunció la nominación de nuevos embajadores ante Australia, Egipto y Bolivia
Paola Repetto será la nueva representante uruguaya en la Mancomunidad de Australia, Ramona Franco en la República Árabe de Egipto y Daniel Cadenazzi en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Paola Repetto será la nueva representante uruguaya en la Mancomunidad de Australia, Ramona Franco en la República Árabe de Egipto y Daniel Cadenazzi en el Estado Plurinacional de Bolivia.
"De esta forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores busca profundizar las relaciones de cooperación y los lazos de amistad con los mencionados países", indicó la Cancillería.
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