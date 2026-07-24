El presidente Yamandú Orsi se reunió este viernes con el ministro del Interior, Carlos Negro, y la cúpula policial, por operativos en la zona metropolitana.
Orsi se reunió con Negro y cúpula policial por operativos en zona metropolitana y tras crimen en Parque Rodó
Las autoridades policiales presentes fueron el director nacional de la Policía, Manuel Azambuya, subdirectores y el jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo.
Luego de participar de una actividad en Comeca, Santa Lucía, Orsi llegó sobre mediodía a la chacra policial de ruta 5, para una reunión de trabajo.
En principio, el tema principal y la preocupación es respecto al ataque a balazos de la madrugada de este viernes, donde murió un niño de 12 años. Pero también abordarán operativos conjuntos previstos entre Canelones y Montevideo.
Seguí leyendo
Silva plantea crear un comando de seguridad a cargo de Orsi y Zubía propone reformar el Código del Proceso Penal
Las autoridades policiales que estuvieron presente son el director nacional de la Policía, Manuel Azambuya, subdirectores Robert Taroco y Julio Sena, y el jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo.
Temas de la nota
Lo más visto
DETRÁS DE LAS CANTERAS DEL PARQUE RODÓ
Mataron a un niño de 12 años e hirieron a cinco personas, entre ellos un adolescente de 14, durante ataque a tiros en la rambla del Parque Rodó
SINIESTRO FATAL EN TOLEDO
Familiares de jóvenes fallecidos en choque piden prisión para conductor y denuncian faltante de dinero de víctima
Los puglia de villa española
El niño asesinado y al menos dos heridos en rambla de Parque Rodó pertenecen a una familia narco de Villa Española
accidente en cordón
Conductora alcoholizada volcó su auto tras chocar varios vehículos estacionados en Cordón
ROSARIO
Dejá tu comentario