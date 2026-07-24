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EN LA CHACRA POLICIAL

Orsi se reunió con Negro y cúpula policial por operativos en zona metropolitana y tras crimen en Parque Rodó

Las autoridades policiales presentes fueron el director nacional de la Policía, Manuel Azambuya, subdirectores y el jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo.

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El presidente Yamandú Orsi se reunió este viernes con el ministro del Interior, Carlos Negro, y la cúpula policial, por operativos en la zona metropolitana.

Luego de participar de una actividad en Comeca, Santa Lucía, Orsi llegó sobre mediodía a la chacra policial de ruta 5, para una reunión de trabajo.

En principio, el tema principal y la preocupación es respecto al ataque a balazos de la madrugada de este viernes, donde murió un niño de 12 años. Pero también abordarán operativos conjuntos previstos entre Canelones y Montevideo.

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Las autoridades policiales que estuvieron presente son el director nacional de la Policía, Manuel Azambuya, subdirectores Robert Taroco y Julio Sena, y el jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo.

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