Orsi se reunió con Negro y cúpula policial por operativos en zona metropolitana y tras crimen en Parque Rodó

El presidente Yamandú Orsi se reunió este viernes con el ministro del Interior, Carlos Negro, y la cúpula policial, por operativos en la zona metropolitana.

Luego de participar de una actividad en Comeca, Santa Lucía, Orsi llegó sobre mediodía a la chacra policial de ruta 5, para una reunión de trabajo.

En principio, el tema principal y la preocupación es respecto al ataque a balazos de la madrugada de este viernes, donde murió un niño de 12 años. Pero también abordarán operativos conjuntos previstos entre Canelones y Montevideo.

Las autoridades policiales que estuvieron presente son el director nacional de la Policía, Manuel Azambuya, subdirectores Robert Taroco y Julio Sena, y el jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo. El presidente Yamandú Orsi está reunido con el ministro del Interior, Carlos Negro, y la cúpula policial, por operativos en la zona metropolitana, y tras el ataque a balazos en Parque Rodó que terminó con un niño muerto. pic.twitter.com/HdtzFH6ich — Subrayado (@Subrayado) July 24, 2026

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