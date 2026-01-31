Condenan a dos integrantes de una familia que usurpaba viviendas de alto valor en Punta del Este

Usurpación en Punta del Este. Una de las víctimas habló con Subrayado. Foto: Subrayado. Detención de usurpadores en Maldonado.

La Justicia de Maldonado condenó a dos integrantes de una familia investigada por la usurpación de viviendas de alto valor en Punta del Este. Tras la audiencia, un hombre de 72 años y una mujer de 42 fueron hallados penalmente responsables de un delito continuado de estafa en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de usurpación agravados, estos últimos en régimen de reiteración real entre sí. Ambos carecen de antecedentes penales.

La pena impuesta es de 24 meses de libertad a prueba. Como parte de las condiciones, deberán residir en el domicilio y no modificarlo sin previo aviso a la sede judicial, quedar bajo orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente y cumplir con servicio comunitario. Además, durante los primeros diez meses de la condena, el arresto domiciliario será total.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 28 de enero en la Seccional 10ª de Punta del Este. Según la investigación policial, el grupo familiar ocupaba inmuebles, no abonaba alquiler y permanecía durante extensos períodos, retirándose únicamente tras largos procesos judiciales y con orden de desalojo.

El viernes, ante la negativa de la familia a abandonar una de las viviendas dentro del plazo establecido, la Fiscalía de Maldonado solicitó el allanamiento del inmueble, lo que derivó en la detención de cinco personas, dos hombres y tres mujeres, todos mayores de edad y familiares entre sí. Tras las actuaciones judiciales, solo dos resultaron condenados, mientras que las otras tres personas recuperaron su libertad.