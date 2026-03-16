Cómo funcionaba el esquema de Marset para blanquear dinero del narcotráfico a través del sistema bancario estadounidense

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset declaró este lunes ante la Justicia de Estados Unidos, donde es investigado por lavado de activos . Una acusación judicial de ese país contra el uruguayo y su exsocio Federico Santoro explica el rol de ambos dentro de la organización criminal y cómo operaban para introducir dinero de las drogas en el sistema bancario.

Respecto a sus roles, se indica que " Marset era responsable del movimiento de cantidades de toneladas de cocaína, valuadas en millones de dólares estadounidenses, desde Sudamérica hacia Europa". Santoro "era un lavador de dinero transnacional con base en Paraguay".

El documento indica también que eran socios "estrechos" y que el rol de Santoro era de lavador de dinero internacional en la organización que lideraba Marset. "Facilitaba el movimiento de millones de dólares provenientes del narcotráfico de Marset desde diversos países de Europa hacia Sudamérica y otros lugares en el extranjero", señala el texto.

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Ambos "utilizaban mensajeros y fichas para entregar clandestinamente grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros, a sus co-conspiradores, incluso en maletas al costado de las carreteras europeas. Sus coconspiradores se especializaban en introducir dinero ilícito en el sistema bancario global", detalla el texto. Utilizaban facturas falsas para justificar transferencias bancarias.

"Santoro y sus co-conspiradores utilizaron al menos siete empresas para facilitar la transmisión de dinero para Marset y otros", señala y agrega: "Ocultaban la ubicación y la propiedad de los activos que estaban siendo lavados mediante el uso de empresas no relacionadas entre sí, todas registradas como si realizaran actividades comerciales en diferentes industrias no relacionadas".

Uno de los bancos utilizados para esto estaba ubicado en Richmond, Virginia, dentro del Distrito Este de Virginia, donde comparece ante la Justicia. También operaron en países como Bélgica, Chile, China, Países Bajos, Paraguay, Portugal y, dentro de Estados Unidos, en Nueva York.

"En total, Santoro blanqueó muchos millones de dólares procedentes del narcotráfico. En un lapso de menos de cinco meses durante la conspiración imputada, Santoro dirigió el movimiento de al menos ocho millones de dólares estadounidenses provenientes del narcotráfico a través de bancos corresponsales estadounidenses. Santoro recibía como pago por sus servicios de blanqueo de dinero un porcentaje de las grandes cantidades de efectivo ilícito que blanqueaba para MARSET y otros", agrega el texto.

Uno de los puntos que resalta el documento es que en enero de 2021, el narcotraficante uruguayo recibió más de 17 millones de euros "por un solo envío de cocaína". Para lavar una parte de ese dinero, utilizaron el sistema bancario de Estados Unidos.

De acuerdo al documento, tenían nombres falsos como Luis Paulo Amorim Santos, Gabriel De Souza Beumer y "Dor" los del narco y su socio era "Capitán". Sus roles estaban definidos.

Marset fue detenido el viernes en Bolivia y extraditado a Estados Unidos. Santoro fue condenado en 2025 a 15 años de cárcel.

Marset cumplió una condena por narcotráfico en Uruguay entre 2013 y 2018. Tras salir de prisión se radicó en Paraguay y luego en Bolivia, donde fijó su base de operaciones, según las autoridades.

"Si es condenado, Marset se enfrenta a hasta 20 años de cárcel", explicó el comunicado del Departamento de Justicia.

En la justicia boliviana deja seis casos judiciales pendientes por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos, según la Fiscalía.

FUENTE: Con información de AFP