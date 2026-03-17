Senador del FA presenta proyecto para regular los alquileres: "Les quiero regular el mercado, para que no hagan lo que quieran"

El senador del Frente Amplio ( FA ) Gustavo González adelantó que en los próximos días presentará un proyecto de ley para regular el precio de los alquileres de viviendas en Uruguay.

“Quiero regular el precio de los alquileres. Pienso que la semana que viene, o la otra, lo presento en bancada” del FA, dijo González en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Su proyecto propone “hacer un estudio detallado sobre las zonas, si tiene todos los servicios o no, y poner un índice para regularlo a los efectos de que los alquileres no sobrepasen, como decía la ley nacional de vivienda, entre el 20 y 25% del salario de quien alquila”, explicó.

Consultado acerca de si cree que los alquileres están “inflados”, González respondió: “creo que si”.

Y ante las críticas que podría recibir de los empresarios que integran la Cámara de la Construcción, el senador socialista respondió: “Si los pobres pudieran venir más a la televisión, a la radio y a los diarios, sería bárbaro, para que lloren igual que lloran los capitalistas. Siempre lloran. Por favor. Dijeron que se iban a dispara los precios de los alquileres. ¿Y quién pone el precio de los alquileres? Lo pone el mercado. ¿Quién es el mercado? Son ellos. Entonces les quiero regular el mercado, para que no hagan lo que quieran. Y todavía lloran”.

Consultado sobre la posición que podría tener el ministro de Economía Gabriel Oddone, si entiende que este proyecto de ley podría desestimular la inversión y con ello reducir los puestos de trabajo en la construcción, González dijo: “A mi no me va a cambiar los principios que con aciertos y errores he defendido durante 50 años de mi vida ningún gobierno. Yo creo que el alquiler es un elemento importante para la resolución del problema de la vivienda de mucha gente”.

“Tendremos que levantar la manito los diputados y senadores, o si queremos seguir con este mercado que cobra lo que quiere y como quiere. Son decisiones políticas”, apuntó.

“Si algo no son estas empresas, es tontas. Están exoneradas de todos los impuestos, cómo se van a ir. Si alguno no va a dejar de invertir es la industria de la construcción en este país. ¿Dónde se van a ir, a Argentina? Tienen 32% de impuestos. ¿A Chile?, 22%. Acá no tienen nada. Ellos van por el lado de la venta más que nada, no les rinde tanto el alquiler. Les rinde la venta”, agregó.