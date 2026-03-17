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EN FLOR DE MAROÑAS

Beba de un año grave tras recibir tres impactos de bala cuando estaba en el dormitorio de su casa

La beba estaba en la cama cuando comenzaron los disparos desde la calle. Dieron en la ventana del dormitorio e hirieron a la pequeña con dos impactos en el abdomen y uno en el brazo izquierdo.

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Una beba de un año fue herida con tres impactos de bala cuando estaba en el dormitorio con su madre, en una vivienda de Flor de Maroñas.

La pequeña fue trasladada por un particular a la policlínica de Malinas y de allí al Pereira Rossell, donde se le diagnosticaron tres impactos de bala, dos en el abdomen y uno en el brazo izquierdo. Permanece en estado grave pero estable, de acuerdo a la información obtenida por Subrayado este martes de mañana.

De acuerdo al informe policial primario, la madre, de 24 años, dijo que comenzaron los disparos desde la calle cuando estaban en el dormitorio.

Imagen: Rampla en redes sociales.
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La beba estaba en su cama cuando ingresaron los disparos por la ventana y la hirieron.

Trabajan en el caso Investigaciones de la Zona Operacional III y Policía Científica relevando la escena.

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