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MINISTRO DE ECONOMÍA

Ministro Oddone anunció un proyecto de ley que "va a tocar varios intereses" y que por eso "va a ser origen de polémica"

“Espero que el Parlamento acompañe si es que efectivamente todos tenemos un compromiso de abrir la economía y construir un país más competitivo”, dijo el ministro de Economía Gabriel Oddone.

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El ministro de Economía Gabriel Oddone dijo este lunes que en mayo presentará al Parlamento un proyecto de ley que, adelantó, “va a ser complejo, amplio, que va a tocar varios intereses y que por lo tanto va a ser origen de polémica”.

Oddone se refirió así a un proyecto que busca facilitar trámites y agilizar la coordinación dentro del Estado para mejorar así la competitividad del país.

“Esto es una obsesión para este gobierno”, dijo el ministro, y anunció una conferencia de prensa para el martes sobre el tema.

Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior.
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“Vamos a una ley de competitividad e innovación. En mayo vamos a remitirla al Parlamento”, comentó en la presentación de la encuesta sobre lo que opinan las empresas de Estados Unidos instaladas en Uruguay.

“El corazón de esa ley tiene que ver con facilitación de comercio y la actividad empresarial en Uruguay”, dijo Oddone, y mencionó como ejemplo las “ventanillas únicas” para trámites de empresas y la “simplificación de trabas burocráticas”.

“El proyecto de ley va a ser complejo, amplio que va a tocar varios intereses y que por lo tanto va a ser origen de polémica, y que yo espero que el Parlamento acompañe si es que efectivamente todos tenemos un compromiso de abrir la economía y de construir un país más competitivo en clave de inversiones”, insistió el ministro.

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