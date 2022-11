Concejal de Municipio G asegura que rivalidad entre bandas en Peñarol ocurre en "lugares puntuales"

La concejal explicó que el tema de la seguridad no le compete a lo municipal, pero sí buscan caminos para que los vecinos encuentren respuestas y sean escuchados. Aseguró que los lugareños “están preocupados por la cantidad de homicidios que están apareciendo últimamente, cosa que no era común en este barrio. Ese fue uno de los temas que yo le planteé al ministro”. Y agregó: “Él, generosamente, cedió a venir y hablar con todos”.

Berrueta señaló que los vecinos sienten que cambió el barrio en lo que respecta a la presencia policial. “No queda muy claro porque si los vecinos plantean que hay inseguridad, no pueden sentirse molestos por la presencia policial”, expresó. Y agregó: “La presencia policial está, es mucha. De noche se sienten los helicópteros que andan, que patrullan”.

Consultada por Subrayado sobre si existe una respuesta concreta sobre los homicidios que ocurren en la zona y la incidencia que tienen, dijo que las bandas “se están disputando territorio, no es que se están disputando territorio con los vecinos del barrio. Se están disputando territorio para la venta de droga”. Y agregó: “Termina perjudicando hasta por ahí nomás porque es como te dije, la presencia policial está. Yo soy una de las personas que salgo a trabajar y no siento que me esté perjudicando. Hay lugares puntuales donde se están disputando el territorio, es ahí donde los vecinos sienten inseguridad”.

Explicó que en los terrenos pertenecientes a AFE son lugares donde ocurren los asesinatos y se encontraron cuerpos desmembrados. Aseguró que están trabajando en materia de seguridad con las autoridades de la zona. “El acorralamiento que se está haciendo es lo que está llevando a que se concentre en algunos puntos de Montevideo, como en este caso acá”, dijo con respecto a que el gobierno escucha a los vecinos.